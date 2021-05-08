Pazarlar açıldı: Bazılarında sosyal mesafe unutuldu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde semt pazarlarının hafta bir gün açılmasına izin verildi. Bugün, vatandaşlar, corona virüs tedbirleriyle açılan, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılıyor. Bazı pazarlarda ise sosyal mesafe unutuldu.

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Anadolu Ajansı 08.05.2021 - 15:14

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı. İstanbul'da bugün hangi semt pazarları kurulacak?

Trakya'da pazarcı esnafı, valilikler ve kaymakamlıklarca belirlenen alanlarda tezgahlarını kurdu. Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurmak için ter döktü.

Esnaflar tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı. Zabıta ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek, HES kodu sorgulamalarını yapıyor. Kırklareli Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde pazar yerlerinin kısmi olarak açılmasının sebze ve meyve satışı yapan esnafa katkı sağladığını söyledi.

Pazar yerlerinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yıldırım, vatandaşların da tezgahlarda ürünlere elle dokunmamalarını ve kurallara en üst düzeyde uymalarını istedi. Pazarcı Mert Tunca ise kararı çok olumlu karşıladıklarını, kurallara uyarak satış yapacaklarını ifade etti.

Vatandaşa taze ürün ulaştırılmasında halk pazarlarının önemli olduğunu vurgulayan Tunca, halk pazarlarının açılması ile ellerinde ürün kalmayacağını kaydetti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de Yavuz, Hürriyet ve Kumbağ mahallerinde semt pazarları açıldı.

Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek pazarlara gelen vatandaşlar, alışverişlerini yapmaya başladı. Zabıta ve polis ekipleri pazarlardaki farklı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Edirne'de ise 4 noktada semt pazarı kuruldu. Polis ve zabıta ekipleri pazarların çevresinde önlem alarak denetimlerde bulundu. Vatandaşlar Covid-19 tedbirlerine uyarak alış veriş yapmaya başladı.

SULTANGAZİ'DE YOĞUNLUK Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki pazarda yoğunluk oluştu. Pazar alanında sosyal mesafe kuralı da zaman zaman unutuldu.

KAYMAKAM UYARDI Öte yandan pazar alanında denetim yapıldı. Denetimlere Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da katıldı. Kalkar, "Bugün Sultangazi'de 15 tane semt pazarımız açık. Pazarlarda satışa saat 10.00'da başlandı. Vatandaşlarımızdan ricam ise saat 17.00'ye kadar pazar ihtiyaçlarını karşılamaları. Yine aynı zamanda hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını bekliyoruz" dedi.





"PAZARDAKİLER GİBİ OLMUYOR" Pazara gelen Nuriye Ceylan, "Evin ihtiyaçları olan meyve ve sebze alıyorum. Erken gelmeye çalıştım ama şimdiden pazar kalabalık olmaya başladı. Pazarda virüs kapmadan eve gitmek istiyorum" dedi. Alışveriş yapan Şevval Kütük ise, "Evde ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Bir haftadır bakkaldan manavdan alıyorduk ama pazardakiler gibi olmuyor" dedi.