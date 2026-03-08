Pazarlıktan ve cimrilikten bıktı, dükkan camına astı. "Kefene cep dikilir"
08.03.2026 10:21
İHA
Hatay'da iş yerinin camına astığı "Kefene cep dikilir" yazısıyla ilgi odağı olan esnaf, yazıyı cimrilerin inadına kaldırmıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki prefabrik çarşıda terzilik yapan Niyazi Altınöz, depremin ardından açtığı iş yerinde 3 yıldır mesleğini sürdürüyor.
CİMRİLERDEN BIKTI, DÜKKAN CAMINA ASTI
Esnaflık yaparak 30 yıldır ekmek parasını kazanan Altınöz, meslek hayatında binlerce insana hizmet etti.
Toplumda klasikleşen pazarlık anlayışına çözüm bulmak isteyen ve cimri müşterilerine sık sık sözlü olarak kefenin cebi olmadığını hatırlatan Altınöz, son olarak çözümü iş yerinin camına "Kefene cep dikilir" yazmakta buldu.
YAZIYI KALDIRMAYACAK
Yazdığı yazıyla vatandaşların ilgi odağı olan Altınöz, kefenin cebi varmışçasına cimrilik yapanların inadına yazıyı kaldırmayacağını söylüyor.
Karşılaştığı bazı müşterilerin çok cimri olduğunu belirten terzi Altınöz, bu insanlara durmadan kefenin cebi olmadığını hatırlattığını söyledi.
“İş yerime gelip bu yazıyı neden yazdığımı soruyorlar. İnsanların bazılarının komiğine gelirken bazılarının da çok hoşuna gidiyor. Yazının fotoğrafını çeken çok oluyor.” diyen Altınöz, bugüne kadar kefene cep diktirmek isteyenin olmadığını da belirtme ihtiyacı duydu.
İlk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade eden Talip Duman, yazılanın haklılığını doğru bularak "Yazıda 'kefene cep dikilir' yazıyor. İlk yazıyı gördüğümde şaşırdım ve kefenin cebi var mıymış dedim. Buradaki birikimlerini götürmek isteyenler oluyor, terzi abi de onlara istinaden yazmıştır diye düşünüyorum. Bu yazı çok ilginçti ve benim dikkatimi çekti." şeklinde konuştu.