Pazarlıktan ve cimrilikten bıktı, dükkan camına astı. "Kefene cep dikilir"

Karşılaştığı bazı müşterilerin çok cimri olduğunu belirten terzi Altınöz, bu insanlara durmadan kefenin cebi olmadığını hatırlattığını söyledi.

“İş yerime gelip bu yazıyı neden yazdığımı soruyorlar. İnsanların bazılarının komiğine gelirken bazılarının da çok hoşuna gidiyor. Yazının fotoğrafını çeken çok oluyor.” diyen Altınöz, bugüne kadar kefene cep diktirmek isteyenin olmadığını da belirtme ihtiyacı duydu.