Pazartesi kış kapıda, sıcaklık düşüyor! Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı
27.11.2025 11:18
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Aralık Pazartesi günü 13 il için kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Bugün yurdun iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı yapıldı.
İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu itibarıyla aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20 derece civarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların 15 dereceler civarına gerileceği uyarısında bulunuldu.
Rapora göre, 30 Kasım Pazar günü neredeyse tüm yurtta yağış beklenirken 1 Aralık Pazartesi günü için ise 13 ile karla karışık yağmur uyarısı verildi.
İŞTE KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİ ŞEHİRLER
MGM; Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt için kar uyarısında bulundu.
Hava sıcaklığındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.