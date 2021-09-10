PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli

İnternet sitesi ve internet sitesinde yer alan telefon numarasının firmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığının öne sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI'

"Bahse konu haberde yer alan SMS görüşmelerinin yapıldığı ve bir takım yanlış bilgilerin verildiği telefon numarasının ise firmamızın yıllardır kullandığı kurumsal GSM hatlarıyla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olduğu HTS kayıtlarında yapılacak inceleme ile ortaya çıkacaktır. Firmamız bugüne kadar topladığı tüm PCR numunelerini yasal prosedürlere ve etik kriterlere uygun olarak ilgili sağlık kuruluşlarına teslim etmektedir. Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığı hiçe sayılarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında ilgili kurumlar nezdinde gerekli yasal süreç başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."