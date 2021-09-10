PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli

PCR sahtekarlığı haberleri artarken, tıp camiasından da tepkiler geliyor. Covid-19 hastasıyla temaslı olanlara para karşılığı negatif PCR testi vermeyi teklif eden simsarlara karşı denetleme mekanizmasının işletilmesini isteyen bilim insanları, sahteciliğin önlenemediği bir ortamda salgının sona erdirilemeyeceğini söyledi.

ntv.com.tr 10.09.2021 - 08:48

PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 1

"BİRLİKTE MÜCADELE ŞART"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen tıp camasından isimler negatif test sahtekarlığına karşı ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

TEST HİLESİNE SUÇÜSTÜ

PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 2
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: “Halk sağlığını tehlikeye atan ve evrakta sahtecilik yapanlara karşı adli cezaların uygulanması gerekiyor. Meslekten men yetkisi Tabip Odası’nın uhdesinde ve 15 günlük men cezası verebiliyorlar. Pandemide ortaya çıkacak bu tür sahteciliklere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Öncelikle başkalarının hayatına saygılı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sahte PCR sonucu talep edenler kişiler de toplum sağlığını riske atan kötü niyetli insanlar.”
PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 3

"İŞİMİ KAYBEDERİM KORKUSU"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: “Testi pozitif çıkanların ve temaslılarının takibiyle birlikte toplumun aşı seferberliği ile yüzde 80’inin aşılanması salgın kontrolü açısından çok önemli. İnsanlar pozitif çıktığında ‘işimi kaybederim’ korkusuna kapıldığı için test yaptırmıyor. Kovid-19’a yakalananlara ve temaslılara iş, aş güvencesi verilmeli, izolasyonları sağlanmalı. Kamu otoritesi denetlemelerini sıklaştırarak süreci şeffaf yönetmeli. Bunlar yapılmadığı tekdirde salgınla mücadele sekteye uğrar.”

PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 4

"ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ"

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: “Laboratuvarları denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı’nda. Birkaç kişinin yaptığı hata veya sahtekarlık üzerinden sağlık çalışanları töhmet altında bırakılamayacağı gibi, hedef gösterilemez. PCR konusunda suiistimal yapan özel laboratuvarlar varsa, bunu denetleyecek makam Sağlık Bakanlığı’dır. PCR sahtekarlığı bunu talep eden vatandaş ve test sonucunu hazırlayan kişi arasında ortaklaşa yapılıyor. Vatandaşlar da iyi niyetli olacak. Mevcut anlayış değişmeden salgın bitmez.”

PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 5

"SALGIN BÖYLE BİTMEZ"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç: “PCR sahteciliğinin ortaya çıkacağını öngörüyorduk. İnsan hayatı üzerinden suistimallere girişmek kabul edilemez. Bunu ne kişinin vicdanı, ne de toplum vicdanı kabul edebilir. PCR testleri konusunda kamu hastanelerindeki algoritmanın da değişmesi gerekiyor. Test yaptırmak isteyenlerde belirti veya temas öyküsü aranıyor. Evet testler maliyet geretiren uygulamalar ancak pandemi döneminde PCR düzenlemesi yapılarak, şüphe duyan ve talep eden herkese bu testler uygulanmalı. 

PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 6
Sağlık Bakanlığı, PCR yapma yetkisi verdiği kuruluşları denetlemekle görevli. Gazetecilerin bulduğunu mutlaka bakanlık yetkilileri de bulur. Sıkı takip ve ağır cezalarla bu suiistimallerin önüne geçilir. PCR sahteciliğine yeltenen kuruluşlara kapatma ve ağır ceza verilmeli. Sistemde değişikliğe gidilmeze salgın bu yönetim anlayışla bitmez.”
PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 7

O SİTE KAPANDI

300 TL'ye negatif PCR testi garantisi veren Aker sağlık şirketinden açıklama geldi. Sahte PCR pazarlığı yapan ve isminin Anıl olduğunu söyleyen kişinin şirketleriyle hiçbir bağının olmadığını iddia eden Aker, "Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığını hiçe sayarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlattık" duyurusu yaptı.

300 TL’YE NEGATİF GARANTİLİ TEST

PCR sahteciliğine tıp dünyasından tepki: Ağır ceza verilmeli - 8

İnternet sitesi ve internet sitesinde yer alan telefon numarasının firmalarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığının öne sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI'

"Bahse konu haberde yer alan SMS görüşmelerinin yapıldığı ve bir takım yanlış bilgilerin verildiği telefon numarasının ise firmamızın yıllardır kullandığı kurumsal GSM hatlarıyla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olduğu HTS kayıtlarında yapılacak inceleme ile ortaya çıkacaktır. Firmamız bugüne kadar topladığı tüm PCR numunelerini yasal prosedürlere ve etik kriterlere uygun olarak ilgili sağlık kuruluşlarına teslim etmektedir. Firmamızın logosu ve ismini kullanılıp, toplum sağlığı hiçe sayılarak şahsi kazanç elde etmeye çalışan kişi veya kişiler hakkında ilgili kurumlar nezdinde gerekli yasal süreç başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

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