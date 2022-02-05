PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler

PCR testinin kalkmasıyla Edirne’ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, “Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan’da her şey çok pahalı” şeklinde konuştu.