PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler

Haberler - İHA 05.02.2022 - 16:08
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan korona virüs vakaları nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı.
Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.
Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelince esnafımızın da yüzü gülmeye başladı. 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti” dedi.
PCR testinin kalkmasıyla Edirne’ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, “Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan’da her şey çok pahalı” şeklinde konuştu.
Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, “Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum” diye konuştu.
PCR testi kalktıktan sonra Edirne'nin hareketlendiğini ifade eden Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, “PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. İnşallah bu süreç devam eder böyle. Aşısı olmayanlara da günlük test istiyorlar, o da 10 leva. Bulgar vatandaşlara yüksek gelmiyor. Ama bundan önceki dönemde 90 levaya test yaptırıyorlardı, yüksek olduğu için gelemiyorlardı” ifadelerini kullandı.