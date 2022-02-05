PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın geçişlerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgaristan vatandaşları tekrar Edirne'ye akın etti.

Haberler - İHA 05.02.2022 - 16:08

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 1

Sağlık Bakanlığı, artan korona virüs vakaları nedeniyle ’yi kırmızı listeye almıştı.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 2

Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, ’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar ’ye akını kesmişti.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 3

Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 4

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelince esnafımızın da yüzü gülmeye başladı. 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti” dedi.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 5

PCR testinin kalkmasıyla Edirne’ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, “Çok memnunuz. çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan’da her şey çok pahalı” şeklinde konuştu.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 6

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, “Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum” diye konuştu.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 7

PCR testi kalktıktan sonra Edirne'nin hareketlendiğini ifade eden Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, “PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. İnşallah bu süreç devam eder böyle. Aşısı olmayanlara da günlük test istiyorlar, o da 10 leva. Bulgar vatandaşlara yüksek gelmiyor. Ama bundan önceki dönemde 90 levaya test yaptırıyorlardı, yüksek olduğu için gelemiyorlardı” ifadelerini kullandı.

PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 8
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 9
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 10
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 11
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 12
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 13
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 14
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 15
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 16
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 17
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 18
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 19
PCR testi kalktı, Bulgaristan'dan Edirne’ye akın ettiler - 20

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER