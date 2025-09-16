Pegasus 5 Euro yurt dışı bilet kampanyası 2025 Eylül Pegasus kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Pegasus, Ankara ve İzmir’den yurt dışına direkt uçuşlar için kampanya düzenliyor. 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak. Kampanya 16-17 Eylül tarihlerinde alınan biletlerle geçerli olacak ve 15 bin koltukla sınırlı olacak. Peki Pegasus ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? İşte, kampanyanın detayları…
Pegasus kampanyasından sadece belirlenen uçuşlar yararlanabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında Amman, Bakü, Berlin,Düsseldorf, Hamburg, Köln, Moskova, Viyana, Erbil, Barcelona, Madrid, Üsküp gibi uçuşlar yer alıyor. Seçilecek uçuşa göre güzergah, tarih ve saat farklılıkları yaşanabilir. Kampanyadan yararlanabilmek için son tarih 17 Eylül olarak belirlendi. Peki Pegasus 5 Euro bilet kampanyasından nasıl yararlanılır? İşte, kampanya tarihi ve diğer detaylar…