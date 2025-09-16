Pegasus 5 Euro yurt dışı bilet kampanyası 2025 Eylül Pegasus kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Pegasus, Ankara ve İzmir’den yurt dışına direkt uçuşlar için kampanya düzenliyor. 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak. Kampanya 16-17 Eylül tarihlerinde alınan biletlerle geçerli olacak ve 15 bin koltukla sınırlı olacak. Peki Pegasus ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? İşte, kampanyanın detayları…

Pegasus 5 Euro yurt dışı bilet kampanyası 2025 Eylül Pegasus kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 1

Pegasus kampanyasından sadece belirlenen uçuşlar yararlanabilecek. Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında Amman, Bakü, Berlin,Düsseldorf, Hamburg, Köln, Moskova, Viyana, Erbil, Barcelona, Madrid, Üsküp gibi uçuşlar yer alıyor. Seçilecek uçuşa göre güzergah, tarih ve saat farklılıkları yaşanabilir. Kampanyadan yararlanabilmek için son tarih 17 Eylül olarak belirlendi. Peki Pegasus 5 Euro bilet kampanyasından nasıl yararlanılır? İşte, kampanya tarihi ve diğer detaylar…

Pegasus 5 Euro yurt dışı bilet kampanyası 2025 Eylül Pegasus kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 2

PEGASUS 5 EURO BİLET KAMPANYASI 

İzmir ve Ankara’dan 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar, 5€ + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Kampanya, 16-17 Eylül 2025 (Türkiye yerel saatine göre 16 Eylül 2025 saat 11:20’den itibaren 17 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.

Kampanyaya katılmak isteyenler Pegasus’un mobil uygulaması veya flypgs.com aracılığıyla detaylara ulabilir.

Pegasus 5 Euro yurt dışı bilet kampanyası 2025 Eylül Pegasus kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? - 3

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5€ + vergilerle olan hatlar:

Ankara-Amman-Ankara

Ankara-Bakü-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Duesseldorf-Ankara

Ankara-Frankfurt-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Moskova-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Viyana-Ankara

Erbil-Ankara

İzmir-Barcelona-İzmir

İzmir-Berlin-İzmir

İzmir-Duesseldorf-İzmir

İzmir-Frankfurt-İzmir

İzmir-Köln-İzmir

İzmir-Madrid-İzmir

İzmir-Stuttgart-İzmir

İzmir-Üsküp-İzmir

