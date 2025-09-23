Pegasus indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası: 9 Euro'ya Avrupa'da seyahat fırsatı

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planı yapanlara cazip bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında BolBollulara Avrupa’nın birçok noktasına sadece 9 Euro’dan başlayan fiyatlar ve vergilerle uçuş imkânı sunuluyor. Uygun fiyatlı bilet fırsatı, hem tatil hem de iş seyahati yapmak isteyen yolcuların ilgisini çekiyor. Peki, Pegasus indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası hangi hatlarda geçerli?

23-24 Eylül 2025 tarihlerinde Pegasus'tan alınacak, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya başladı.

200 BİN KOLTUKLA SINIRLI

23-24 Eylül 2025 tarihlerinde kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 200 bin koltuk için geçerli ücretlerle biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapma imkanı da tanınıyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞ HATLARI

9 Euro + vergilerle yapılacak uçuş rotaları şu şekilde;

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Graz-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Amman-Ankara

Ankara-Bakü-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Duesseldorf-Ankara

Ankara-Frankfurt-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Viyana-Ankara

Antalya-Bakü-Antalya

Antalya-Bişkek-Antalya

Antalya-Berlin-Antalya

Antalya-Beyrut-Antalya

Antalya-Billund-Antalya

Antalya-Duesseldorf-Antalya

Antalya-Frankfurt-Antalya

Antalya-Goteborg-Antalya

Antalya-Hamburg-Antalya

Antalya-Hannover-Antalya

Antalya-Helsinki-Antalya

Antalya-Hurghada-Antalya

Antalya-Kahire (SPX)-Antalya

Antalya-Kopenhag-Antalya

Antalya-Köln-Antalya

Antalya-Leipzig-Antalya

Antalya-Münih-Antalya

Antalya-Nürnberg-Antalya

Antalya-Paris-Antalya

Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya

Antalya-Sofya-Antalya

Antalya-Stockholm-Antalya

Antalya-Stuttgart-Antalya

Antalya-Talin-Antalya

Antalya-Tiflis-Antalya

Antalya-Tiran-Antalya

İzmir-Berlin-İzmir

İzmir-Duesseldorf-İzmir

İzmir-Frankfurt-İzmir

İzmir-Köln-İzmir

İzmir-Stuttgart-İzmir

İzmir-Üsküp-İzmir

Çukurova-Beyrut-Çukurova

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

Elazığ-Köln-Elazığ

Gaziantep-Duesseldorf-Gaziantep

Gaziantep-Köln-Gaziantep

Kayseri-Duesseldorf-Kayseri

Kayseri-Köln-Kayseri

Trabzon-Duesseldorf-Trabzon

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm

Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen

Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen

Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen

Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

Amman-Antalya

Antalya-Kişinev

Duesseldorf-Samsun

Rotterdam-Kayseri

Şarja-Antalya

