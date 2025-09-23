Pegasus indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası: 9 Euro'ya Avrupa'da seyahat fırsatı
Pegasus Hava Yolları, yurt dışı seyahat planı yapanlara cazip bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında BolBollulara Avrupa’nın birçok noktasına sadece 9 Euro’dan başlayan fiyatlar ve vergilerle uçuş imkânı sunuluyor. Uygun fiyatlı bilet fırsatı, hem tatil hem de iş seyahati yapmak isteyen yolcuların ilgisini çekiyor. Peki, Pegasus indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası hangi hatlarda geçerli?
23-24 Eylül 2025 tarihlerinde Pegasus'tan alınacak, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulmaya başladı.