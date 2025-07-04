Pegasus Kıbrıs bileti indirim kampanyası tarihleri: Kıbrıs'a 2. kişi 1 Euro bilet kampanya koşulları
Pegasus Hava Yolları tarafından yeni indirim kampanyası başlatıldı. Kıbrıs uçuşlarında 2. kişi 1 Euro ile uçakta yerini alabilecek. Kıbrıs seyahatini bekleyenler kampanyadan faydalanabilmek için flypgs.com adresi, mobil uygulama ve seyahat acentelerinden bilet satın alabilecek. 4-6 Temmuz'da alınan biletlerde geçerli olan Pegasus 2. kişi 1 Euro Kıbrıs bilet kampanyası koşulları merak ediliyor.
Seyahat planlaması yapanlar için Pegasus'tan Kıbrıs için kaçırılmayacak bir fırsat geldi. 4-6 Temmuz'daki Kıbrıs biletlerinde ikinci kişi 1 Euro ile yolculuk edebilecek. Kampanya sadece Kıbrıs direkt uçuşlarında geçerlidir. İşte, Kıbrıs bileti indirim kampanyası detayları...