Pegasus Kıbrıs bileti indirim kampanyası tarihleri: Kıbrıs'a 2. kişi 1 Euro bilet kampanya koşulları

Kıbrıs kampanyası ile ilgilenen yolcular, sadece Pegasus Light Paket'den yararlanabilirler.

Kıbrıs direkt uçuşlarında Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı yüzde 50 indirimli.



Sadece 2. kişi 1 Euro olarak değerlendirilir. Taşıma Ücreti, Baz Ücret, Yakıt Harcı, Havalimanı Vergisi, Check-in Bedeli ve Hizmet Bedeli bu 1 Euro'ya dahildir.