Pegasus Kıbrıs bileti indirim kampanyası tarihleri: Kıbrıs'a 2. kişi 1 Euro bilet kampanya koşulları

Pegasus Hava Yolları tarafından yeni indirim kampanyası başlatıldı. Kıbrıs uçuşlarında 2. kişi 1 Euro ile uçakta yerini alabilecek. Kıbrıs seyahatini bekleyenler kampanyadan faydalanabilmek için flypgs.com adresi, mobil uygulama ve seyahat acentelerinden bilet satın alabilecek. 4-6 Temmuz'da alınan biletlerde geçerli olan Pegasus 2. kişi 1 Euro Kıbrıs bilet kampanyası koşulları merak ediliyor.

Pegasus Kıbrıs bileti indirim kampanyası tarihleri: Kıbrıs'a 2. kişi 1 Euro bilet kampanya koşulları - 1

Seyahat planlaması yapanlar için Pegasus'tan Kıbrıs için kaçırılmayacak bir fırsat geldi. 4-6 Temmuz'daki Kıbrıs biletlerinde ikinci kişi 1 Euro ile yolculuk edebilecek. Kampanya sadece Kıbrıs direkt uçuşlarında geçerlidir. İşte, Kıbrıs bileti indirim kampanyası detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Pegasus Kıbrıs bileti indirim kampanyası tarihleri: Kıbrıs'a 2. kişi 1 Euro bilet kampanya koşulları - 2

PEGASUS KIBRIS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

Pegasus mobil ve internet sitesi üzerinden ya da seyahat acenteleri aracılığı ile 4-6 Temmuz tarihlerinde alınacak Kıbrıs direkt uçuşlarında kampanya geçerli olacak.

Kampanya kapsamında uçuşlar ise 17 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Pegasus Kıbrıs bileti indirim kampanyası tarihleri: Kıbrıs'a 2. kişi 1 Euro bilet kampanya koşulları - 3

Kıbrıs kampanyası ile ilgilenen yolcular, sadece Pegasus Light Paket'den yararlanabilirler.
Kıbrıs direkt uçuşlarında Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı yüzde 50 indirimli.

Sadece 2. kişi 1 Euro olarak değerlendirilir. Taşıma Ücreti, Baz Ücret, Yakıt Harcı, Havalimanı Vergisi, Check-in Bedeli ve Hizmet Bedeli bu 1 Euro'ya dahildir.

DAHA FAZLA GÖSTER