Pegasus ucuz bilet kampanyası 2025 Ekim: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Pegasus’tan yapılan açıklamada ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim - 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı. Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak. İşte, kampanyanın detayları…