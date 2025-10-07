Pegasus ucuz bilet kampanyası 2025 Ekim: Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Pegasus, yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Seyahat tutkunları, 9 Euro +vergilerden başlayan fiyatlarla 7-8 Ekim 2025 tarihleri arasında ucuz bilet kampanyasından yararlanabilecek. Uçuş tarihi ve geçerli olan hatlar belli oldu. Atina, Üsküp, Bakü, Tiflis, Köln, Viyana, Manchester, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart ve diğer birçok şehir için kampanya geçerli olacak. Peki Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası şartları neler? İşte, uçuş ve hatlara ilişkin kurumdan yapılan açıklama…
Pegasus’tan yapılan açıklamada ucuz bilet kampanyasının 26 Ekim - 28 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen hatlarda geçerli olduğu ifade edildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise yurt dışı seyahat planlaması yapmaya şimdiden başladı. Kampanyanın geçerli olduğu İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Samsun gibi illerde yaşayanlar ise hangi yurt dışı biletlerinin uygun fiyatlı olduğuna odaklandı. Kampanya Avrupa’nın birçok turistik şehrini kapsayacak. İşte, kampanyanın detayları…