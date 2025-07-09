Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, şartları neler?

PEGASUS YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025 NE ZAMAN?

Kampanya Teklifi: 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde alacağın, 1 Eylül – 25 Ekim 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 11€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Üstelik 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 50.000 koltuk için geçerli olacak.



Pegasus’tan yapılan açıklamada “ Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 50.000 adet koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma!” ifadeleri kullanıldı.



