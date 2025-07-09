Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, şartları neler?
Pegasus yurt dışına 11€+ vergilerden başlayan fiyatlarla geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Pegasus bilet kampanyası 9-10 Temmuz tarihleri arasında belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Düsseldorf, Hamburg, Amman, Sofya, Priştine, Üsküp, Bakü, Aktau, Stuttgart, Berlin, Köln, Londra, Milano, Nice, Venedik, Bratislava, Podgoritsa gibi uçuşlarda kampanyalı fiyatlar belli oldu. Peki Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşlarda geçerli? İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyasının detayları…
Pegasus, 50 bin koltukla geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Pegasus’tan yapılan açıklamada Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapılabileceği duyuruldu. Pegasus ucuz bilet kampanyasından gidiş-dönüş veya tek yön olarak yararlanılabilecek. Peki Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi hatlarda geçerli? İşte, ucuz bilet kampanyası tarihi ve geçerli olacak uçuşlar…