Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, şartları neler?

Pegasus yurt dışına 11€+ vergilerden başlayan fiyatlarla geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Pegasus bilet kampanyası 9-10 Temmuz tarihleri arasında belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Düsseldorf, Hamburg, Amman, Sofya, Priştine, Üsküp, Bakü, Aktau, Stuttgart, Berlin, Köln, Londra, Milano, Nice, Venedik, Bratislava, Podgoritsa gibi uçuşlarda kampanyalı fiyatlar belli oldu. Peki Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşlarda geçerli? İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyasının detayları…

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, şartları neler? - 1

Pegasus, 50 bin koltukla geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Pegasus’tan yapılan açıklamada Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapılabileceği duyuruldu. Pegasus ucuz bilet kampanyasından gidiş-dönüş veya tek yön olarak yararlanılabilecek. Peki Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası hangi hatlarda geçerli? İşte, ucuz bilet kampanyası tarihi ve geçerli olacak uçuşlar…

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Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, şartları neler? - 2

PEGASUS YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025 NE ZAMAN?

Kampanya Teklifi: 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde alacağın, 1 Eylül – 25 Ekim 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 11€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Üstelik 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 50.000 koltuk için geçerli olacak.

Pegasus’tan yapılan açıklamada “ Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 50.000 adet koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma!” ifadeleri kullanıldı.

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, şartları neler? - 3

PEGASUS YURT DIŞI UCUZ BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

Pegasus ucuz bilet kampanyası başvuruları 9-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Viyana, Şarm El-Şeyh, Sofya, Bükreş, Tiflis, Kutaisi, Köln, Aktau, Bremen, Münih, Eindhoven, Basel, Zürih, Zagreb, Manchester, Londra, Edinburg, Prag ve diğer birçok şehir için geçerli olacak.

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