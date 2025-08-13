Pegasus'tan 5 Euro'ya uçak bileti fırsatı: Pegasus yurt dışı indirimli bilet kampanyası ne kadar, hangi ülkelerde geçerli?
Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahat planlayanlara kaçırılmayacak bir kampanya duyurdu. Sadece 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarda Light Paket ile 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunuluyor. Yurt dışı ucuza uçak bileti kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise kampanyanın hangi ülkelerde geçerli olduğunu merak ediyor. Peki, Pegasus yurt dışı indirimli bilet kampanyası ne kadar, hangi ülkelerde geçerli?
Pegasus’un bu kampanyası, yoğun sezon dışında seyahat etmek isteyenler için hem bütçe dostu hem de esnek bir seçenek sunuyor. Biletler sınırlı sayıda olduğu için, rezervasyonun hızlı yapılması öneriliyor. Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyelerine özel olarak geçerli ve 200 bin biletle sınırlı olacak.