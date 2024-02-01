Pelikan Osman ve İbo bu sene göç etmedi
Tekirdağ'da balıkçıların beslediği iki pelikan beslenme alışkanlıklarına müdahale edilmesi nedeniyle Afrika'ya giden kolonilerine katılmayıp ilçede kaldı.
Her yıl sonbaharda olduğu gibi Avrupa'dan Afrika'ya göç eden pelikanlar bir süre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde mola verdi. Mola için ilçede bir süre konaklayan 20'nin üzerinde pelikan daha sonra Afrika'ya doğru yola çıktı.
Ancak iki pelikan, balıkçıların ikramlarını tercih edip göç eden sürüye katılmadı. Balıkçılar ilçeden ayrılmayan pelikanlara "Osman ve İbo" adını verdi.
Balıkçılar tezgahlarından balıklar vererek kanatlı misafirlerini beslemeye devam ediyor.