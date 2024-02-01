Pelikan Osman ve İbo bu sene göç etmedi

"YABAN HAYVANLARI BESLENMEMELİ"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin pelikanların vatandaşlar tarafından besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışını durduğunu ifade etti.



Şirin, yaban hayvanlarının acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.



Yaban hayatına müdahalenin doğru olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Şirin şunları kaydetti:



"Normalde pelikanlar kışı geçirmeleri için Afrika'ya göç ederler ancak Marmaraereğlisi'nde 2 pelikan vatandaşlar tarafından beslendikleri için göç etme davranışlarını durdurmuş.



2 pelikan bu davranış yüzünden kışı burada geçirebilir ya da bir süre sonra buradan ayrılabilir. Bu durum şartlara bağlı olarak değişebilir. Canlıların doğasına mümkün olduğunca müdahale etmememiz yerinde olacaktır."