Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş

Mersin'de Pelin Yaşot Kıyga'nıni yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin güvenli kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde asansörün düşmesinin ardından Gökhan Kıyga'nın, eşini kurtarmak için kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor. Soruşturmada ifadesi alınan 17 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş - 1

Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının yaşamını yitirdiği, onu kurtarmaya çalışan eşinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş - 2

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda dün, asansörün -1'inci kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga, yaşamını yitirmişti.

Kaza ile ilgili binanın giriş katındaki kameranın kaydettiği görüntüde, Gökhan Kıyga'nın, arızalanan asansörde kalan eşine telefonla yardım çağırması yer alıyor.

Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş - 3

Kayıtta, asansörün düşmesinin ardından Kıyga'nın, eşini kurtarmak için kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor.

Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş - 4

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcilerinin de bulunduğu 17 kişinin polis tarafından ifadesine başvuruldu. Binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Kazanın kesin sebebi, teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş - 5

NE OLMUŞTU?

Tarsus'ta dün, apartmanın yedinci katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, ikinci kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandıktan sonra -1'inci kata düşmüştü.

Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Eşini kabinden kurtarmaya Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.

Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş - 6

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Olaya ilişkin Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir."

DAHA FAZLA GÖSTER