Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcilerinin de bulunduğu 17 kişinin polis tarafından ifadesine başvuruldu. Binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Kazanın kesin sebebi, teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.