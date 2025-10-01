Pelin'in öldüğü kazada güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı: Eşi o anlara şahit olmuş
Mersin'de Pelin Yaşot Kıyga'nıni yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin güvenli kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde asansörün düşmesinin ardından Gökhan Kıyga'nın, eşini kurtarmak için kapıyı açmaya çalıştığı görülüyor. Soruşturmada ifadesi alınan 17 kişiden 3'ü gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının yaşamını yitirdiği, onu kurtarmaya çalışan eşinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.