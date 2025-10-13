Pelin'in ölümündeki ihmal bilirkişi raporunda: Yüksekten düşüp kabinin tavanını parçaladı
Mersin'de Pelin Yaşot Kıyga'nın yaşamını yitirdiği asansör kazasında, kabini dengede tutmak için kullanılan denge ağırlıklarının kabine düştüğü belirlendi. Hazırlanan raporda, kazanın önlenebilir nitelikte olduğu anlatıldı.
Mersin'de Pelin Yaşot Kıyga isimli kadının yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay 30 Eyül günü Tarsus'ta 11 katlı bir binada yaşandı.
Asansörün -1'inci kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Kıyga'nın yaşamını yitirdi.
Aynı olayda eşini kurtarmak isteyen eşi Gökhan Kıyga da yaralandı.
Olayın ardından asansör firmasının yetkilisi M.K, asansör firması personeli M.A, bir önceki asansör firması yetkilisi S.S. ve apartman yöneticisi F.M.C. tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.