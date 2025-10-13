Pelin'in ölümündeki ihmal bilirkişi raporunda: Yüksekten düşüp kabinin tavanını parçaladı

KAZANIN NASIL YAŞANDIĞI ANLATILDI

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin tespitlerin anlatıldığı raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"- Pelin Yaşot Kıyga'nın saat 07.20 sıralarında arıza nedeniyle asansörde kalmış olduğu, saat 07.28'de ise asansörün -1. kata düşmesi şeklinde yaşanan olayda asansörün arızası nedeniyle mekanik fren tesisatının devreye girerek asansörü sabitlediği ancak bununla eş zamanlı motoru devre dışı bırakması gereken anahtarın fonksiyonunu yapamaması,

- Bu nedenle denge ağırlığının yukarı doğru çekilmeye zorlandığı, halat ile kasnağın patinaja geçtiği, yukarı çekilen denge çerçevesi-şasisinin tavana vurduğu, bu işlemin denge ağırlık çerçevesi hasarlanana kadar devam ettiği,

- Çerçeve-şaşi bütünlüğünün bozulmasıyla denge bloklarının yüksekten asansör kabini üzerine düşerek kabin ve kabine bağlı sistemlere hasar verdiği,

- Kabin tavanını delip içerideki Pelin Yaşot Kıyga'nın yaşamını yitirdiği olayın cereyan ettiği, kazanın meydana gelmesinde kasıt unsuru olmamakla birlikte alınabilecek tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu kanaatine varılmıştır."