Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi?

Gecenin karanlığını büyüleyici bir ışıkla delen Pembe Dolunay, gökyüzünü aydınlatacak. "Pembe Dolunay" ismi, Kuzey Amerika’da ilkbaharın gelişini müjdeleyen ve nisan ayında açan pembe yaban çiçeklerinden (özellikle moss phlox) geliyor. Peki, Pembe dolunay nedir, ne zaman görülecek, Türkiye'den görülecek mi?

Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi? - 1

Pembe Dolunay, aslında ismiyle biraz yanıltıcı olabilir çünkü bu dolunay sırasında Ay gerçekten pembe renkte görünmez. "Pembe dolunay" ismi, Kuzey Amerika’da yaşayan yerli kabilelerin geleneksel takvimlerinden gelir. Özellikle Algonquin kabilesi, Nisan ayındaki dolunaya bu ismi vermiştir, çünkü bu dönemlerde "moss phlox" ya da "pembe yaban çiçeği" (Phlox subulata) çiçeği açar.

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Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi? - 2

PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN?

13 Nisan 2025 gecesi gökyüzü, yılın en etkileyici manzaralarından birine sahne olacak. "Pembe Dolunay" olarak adlandırılan bu özel dolunay, Türkiye saatiyle 00:22’de en parlak ve belirgin haline ulaşacak. Gökyüzü tutkunları ve doğa severler için unutulmaz bir geceye davetiye niteliğinde.

Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi? - 3

NEDEN PEMPE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi "Pembe Dolunay" olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika’daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor.

Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi? - 4

Nisan dolunayı, aynı zamanda duygusal farkındalık, bırakma, arınma ve yeni başlangıçların sembolü olarak da yorumlanıyor. Astrolojik olarak bu dönem, ilişkilerde netleşme, içsel dönüşüm ve kişisel aydınlanma temalarını beraberinde getirebilir.


Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi? - 5

Havanın açık olduğu bölgelerde bu büyüleyici gökyüzü şöleni çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Özellikle ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı alanlarda dolunayın etkileyici görüntüsü çok daha net bir şekilde gözlemlenebilecek.

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