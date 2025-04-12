Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi?
Gecenin karanlığını büyüleyici bir ışıkla delen Pembe Dolunay, gökyüzünü aydınlatacak. "Pembe Dolunay" ismi, Kuzey Amerika’da ilkbaharın gelişini müjdeleyen ve nisan ayında açan pembe yaban çiçeklerinden (özellikle moss phlox) geliyor. Peki, Pembe dolunay nedir, ne zaman görülecek, Türkiye'den görülecek mi?
Pembe Dolunay, aslında ismiyle biraz yanıltıcı olabilir çünkü bu dolunay sırasında Ay gerçekten pembe renkte görünmez. "Pembe dolunay" ismi, Kuzey Amerika’da yaşayan yerli kabilelerin geleneksel takvimlerinden gelir. Özellikle Algonquin kabilesi, Nisan ayındaki dolunaya bu ismi vermiştir, çünkü bu dönemlerde "moss phlox" ya da "pembe yaban çiçeği" (Phlox subulata) çiçeği açar.