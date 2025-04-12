Pembe dolunay nedir, ne zaman, saat kaçta, görülecek, Türkiye'den görülecek mi?

NEDEN PEMPE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi "Pembe Dolunay" olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika’daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor.