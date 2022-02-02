Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var

Haberler - DHA 02.02.2022 - 11:34
Motosiklet tutkunu Şeyma (30) ve Alper (33) Vartemel çiftinin kızları Almila, 3 yaşındayken babasından, kendisine motosiklet almasını istedi. Denge bisikletiyle kontrolünü sağlamaya çalışan Almila'ya geçen yıl pembe bir motosiklet alındı.
Hobi olarak motosiklet kullanmaya başlayan Almila, 2021 yılının Haziran ayında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası birinci ayak yarışları 50CC kategorisinde üçüncü oldu.
Bir elinde oyuncak bebeği diğerinde ilk aldığı yarışma kupasıyla poz veren Almila, yaş kategorisinde tek lisanslı kız çocuğu.
Pembe motosikletinde 'Can do Girls: Kızlar da yapar' yazan Almila Vartemel, "5 yaşındayım, motosiklet sürüyorum. Gaza basıyorum, rampalara çıkıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Yarışıp kupa alıyorum" dedi.
Antrenman yapıp kendisini geliştirdiğini, birçok yarışmaya katıldığını anlatan Almila, "Düştüm ama sonra geri kalktım. Yarışa geri devam ettim. Yarıştan hiç vazgeçmedim. Motosikletimin üzerinde kendimi iyi, mutlu hissediyorum. Yarışmalarda birinci olmak istiyorum. Motosikletimde 'Kızlar da yapar' yazıyor" dedi.
Baba Alper Vartemel, Almila'nın 3 yaşındayken denge bisikleti kullanmaya başladığını belirterek, "Motosiklet sürerken önüme binip, gerekli ekipmanları kullanarak motosiklet tutkusunu aşılamaya başladım. Bilinçli olmasıyla kendisine bir motosiklet aldık. Yarışmalara katıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen yarışmada hem Türkiye hem Avrupa'da üçüncü oldu" dedi.
Türkiye'de şu an yaklaşık 14 çocuk sporcu arasında Almila'nın 9'uncu olduğunu belirten baba, "Diğer yarışmalara daha katılamadık. Kendi kategorisinde lisanslı tek kız çocuğu. Türkiye'de illa motosiklet kullanan çocuklar vardır ama yarışmalara katılan lisanslı, 5 yaşında tek kız çocuğu Almila" diye konuştu.
Kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Vartemel, "Kendisi yarışlarda çok düştü. Düşmesine rağmen ağlaya ağlaya motosikletine binmeyi başardı. Sürekli motosikletini kullanmak istiyor. Büyüyünce hobi olarak da devam edebilir, yarışmalara katılıp da devam edebilir. Artık onun azmine ve kararlılığına bağlı" diye konuştu.