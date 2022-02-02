Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var

"ÇOK DÜŞTÜ AMA YİNE DEVAM ETTİ"

Kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Vartemel, "Kendisi yarışlarda çok düştü. Düşmesine rağmen ağlaya ağlaya motosikletine binmeyi başardı. Sürekli motosikletini kullanmak istiyor. Büyüyünce hobi olarak da devam edebilir, yarışmalara katılıp da devam edebilir. Artık onun azmine ve kararlılığına bağlı" diye konuştu.