Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var

Antalya'da, motosiklet tutkunu anne ve babasından etkilenen Almila Vartemel'e ailesi, motosiklet aldı. Bir elinde oyuncak bebeği diğerinde kupası ile poz veren 5 yaşındaki Almila, yaş kategorisinde tek lisanslı kız çocuğu. Hobisi zamanla spora dönüşen Almila, motokros yarışmalarına katılarak hem Avrupa hem Türkiye üçüncüsü oldu.

Haberler - DHA 02.02.2022 - 11:34

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 1

tutkunu Şeyma (30) ve Alper (33) Vartemel çiftinin kızları Almila, 3 yaşındayken babasından, kendisine motosiklet almasını istedi. Denge bisikletiyle kontrolünü sağlamaya çalışan Almila'ya geçen yıl pembe bir motosiklet alındı.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 2

Hobi olarak motosiklet kullanmaya başlayan Almila, 2021 yılının Haziran ayında Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası birinci ayak yarışları 50CC kategorisinde üçüncü oldu.

Bir elinde oyuncak bebeği diğerinde ilk aldığı yarışma kupasıyla poz veren Almila, yaş kategorisinde tek lisanslı kız çocuğu.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 3

Pembe motosikletinde 'Can do Girls: Kızlar da yapar' yazan Almila Vartemel, "5 yaşındayım, motosiklet sürüyorum. Gaza basıyorum, rampalara çıkıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Yarışıp kupa alıyorum" dedi.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 4

"YARIŞTAN VAZGEÇMEDİM"

Antrenman yapıp kendisini geliştirdiğini, birçok yarışmaya katıldığını anlatan Almila, "Düştüm ama sonra geri kalktım. Yarışa geri devam ettim. Yarıştan hiç vazgeçmedim. Motosikletimin üzerinde kendimi iyi, mutlu hissediyorum. Yarışmalarda birinci olmak istiyorum.  Motosikletimde 'Kızlar da yapar' yazıyor" dedi.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 5

Baba Alper Vartemel, Almila'nın 3 yaşındayken denge bisikleti kullanmaya başladığını belirterek, "Motosiklet sürerken önüme binip, gerekli ekipmanları kullanarak motosiklet tutkusunu aşılamaya başladım. Bilinçli olmasıyla kendisine bir motosiklet aldık. Yarışmalara katıldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen yarışmada hem hem Avrupa'da üçüncü oldu" dedi.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 6

"LİSANSLI TEK KIZ ÇOCUĞU"

'de şu an yaklaşık 14 çocuk sporcu arasında Almila'nın 9'uncu olduğunu belirten baba, "Diğer yarışmalara daha katılamadık. Kendi kategorisinde lisanslı tek kız çocuğu. Türkiye'de illa motosiklet kullanan çocuklar vardır ama yarışmalara katılan lisanslı, 5 yaşında tek kız çocuğu Almila" diye konuştu.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 7

"ÇOK DÜŞTÜ AMA YİNE DEVAM ETTİ"

Kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Vartemel, "Kendisi yarışlarda çok düştü. Düşmesine rağmen ağlaya ağlaya motosikletine binmeyi başardı. Sürekli motosikletini kullanmak istiyor. Büyüyünce hobi olarak da devam edebilir, yarışmalara katılıp da devam edebilir. Artık onun azmine ve kararlılığına bağlı" diye konuştu.

Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 8
Pembe motosikletli Almila: Yaşıtları arasında sadece o var - 9

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