Pençe-Kilit şehidine veda

Şehit Erkuş (28) için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.