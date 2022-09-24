Pençe-Kilit şehidine veda

Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Üsteğmen Serkan Erkuş için Malatya'da tören düzenlendi. 28 yaşındaki şehidi son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı. Törende şehidin kız kardeşi Serpil Erkuş, kardeşinin üniformasını giyerek fotoğrafını taşıdı.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

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Şehit Erkuş (28) için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehidine veda - 3

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.

Pençe-Kilit şehidine veda - 4

Bakan Yanık, şehidin annesi Suna Erkuş ve Milletvekili Öznur Çalık ile kol kola girerek top arabasının arkasından yürüdü. Yanık, şehidin annesi Erkuş'u teselli etti.

Pençe-Kilit şehidine veda - 5

Kız kardeşi Serpil Erkuş da şehidin üniformasını giyerek top arabasının önünde kucağında abisinin fotoğrafını taşıdı.

Pençe-Kilit şehidine veda - 6

Şehit Üsteğmen Erkuş'un naaşı Malatya Şehitliği'nde defnedildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 7

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