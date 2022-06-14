Pençe-Kilit şehidine veda

Haberler - DHA 14.06.2022 - 14:02
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.
Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan şehidin nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı" diyerek gözyaşı döktü.
Cenaze ardından konvoy eşliğinde Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü.
İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kılındırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Tosunlar köyü mezarlığına defnedildi.
Cenazeye katılan yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti.