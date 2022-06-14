Pençe-Kilit şehidine veda

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - DHA 14.06.2022 - 14:02

Pençe-Kilit şehidine veda - 1

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit şehidine veda - 2

Şehidin cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 3

Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan şehidin nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı" diyerek gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehidine veda - 4

Cenaze ardından konvoy eşliğinde Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü.

Pençe-Kilit şehidine veda - 5

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kılındırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Tosunlar köyü mezarlığına defnedildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 6

Cenazeye katılan yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti.

Pençe-Kilit şehidine veda - 7

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