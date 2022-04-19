Pençe-Kilit şehidine veda

Törene, şehidin eşi Rabia, annesi Gülendam, babası Osman Delibaş ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.