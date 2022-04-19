Pençe-Kilit şehidine veda

Kuzey Irak'taki operasyonda şehit olan Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 16:38

Pençe-Kilit şehidine veda - 1

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 2

Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

Pençe-Kilit şehidine veda - 3

Törene, şehidin eşi Rabia, annesi Gülendam, babası Osman Delibaş ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehidine veda - 4

Törende şehit yakınları, tabuta ve Delibaş'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehidine veda - 5

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kartal Şehitliği'nde defnedildi.

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Pençe-Kilit şehidine veda - 7
Pençe-Kilit şehidine veda - 8
Pençe-Kilit şehidine veda - 9
Pençe-Kilit şehidine veda - 10
Pençe-Kilit şehidine veda - 11
Pençe-Kilit şehidine veda - 12
Pençe-Kilit şehidine veda - 13
Pençe-Kilit şehidine veda - 14
Pençe-Kilit şehidine veda - 15
Pençe-Kilit şehidine veda - 16
Pençe-Kilit şehidine veda - 17
Pençe-Kilit şehidine veda - 18
Pençe-Kilit şehidine veda - 19

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