Pençe-Kilit şehidine veda: Annesi sedye ile getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehidin kalp krizi geçiren annesi Bahriye Kaygusuz, sedye ile getirildi.
Pençe-Kilit harekat bölgesinde, dün arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, şehit oldu.