Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Horoz, üç gün önce çektiği videoda şehit olması durumunda bir Afrika ülkesine su kuyusu açılmasını istemişti. Şehidin vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildi.