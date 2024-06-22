Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Horoz, üç gün önce çektiği videoda şehit olması durumunda bir Afrika ülkesine su kuyusu açılmasını istemişti. Şehidin vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 1

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 2

Hakkari'den hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen Şehit Horoz'un naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 3

Baba Kalender ve anne Ayşe Horoz ile şehidin diğer yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 4

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 5

Şehit Horoz'un cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan namazın ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na defnedildi.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 6

ŞEHİDİN VASİYETİNİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI YERİNE GETİRECEK

Horoz, şehit olmadan üç gün önce çektiği video mesajı ile vasiyetini bırakmış, şehit olması durumunda bir Afrika ülkesine su kuyusu açılmasını istemişti.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 7

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehidin vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı'nın yerine getireceğini bildirdi.

Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 8
Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek - 9
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