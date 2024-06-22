Pençe-Kilit şehidine veda | Vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek

ŞEHİDİN VASİYETİNİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI YERİNE GETİRECEK

Horoz, şehit olmadan üç gün önce çektiği video mesajı ile vasiyetini bırakmış, şehit olması durumunda bir Afrika ülkesine su kuyusu açılmasını istemişti.