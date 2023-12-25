Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22) şehit oldu. Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.