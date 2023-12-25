Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 1

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22) şehit oldu. Şehitler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 2

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, polis ve asker katıldı.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 3

Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 4

Yapılan duaların ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay; İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan; Denizli'nin Tavas ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu; Sinop'un Boyabat ilçesine ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına gönderildi.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 5

Şehitler buradan da memleketlerine uğurlanacak.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 6
Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - 7
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