Pençe-Kilit şehitleri memleketlerine uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem(25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan(24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar(25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz(23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak(22) için Şırnak’ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.