Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan şehitler memleketlerinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 1

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 2

Şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tören sırasında tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 3

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 4

Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin babası Yusuf Dündar'a Türk bayrağını teslim etti.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 5

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 6

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanında karşılanmasının ardından tören için Asri Mezarlıkta Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 7

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül, Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 8

Şehit Abdulkadir İyem’in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin anne, babası ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 9

Şehit İyem’in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 10

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 11

Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Kayseri'den karayoluyla memleketi Sorgun'a naaşı getirilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 12

Törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 13

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığına defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat milletvekilleri, il ve ilçe protokolü ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 14

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SEMİH YILMAZ

Şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 15

Şehit için Nur Camii'nde tören düzenlendi.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 16

Törende şehidin annesi Meryem, babası Ramazan, kardeşleri Mehmet Faruk ve Feyzan Yılmaz gözyaşlarına boğuldu.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 17

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda - 18

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

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