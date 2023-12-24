Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan şehitler memleketlerinde toprağa verildi.
PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.