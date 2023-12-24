Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.