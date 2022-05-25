Pençe-Kilit şehitlerine veda

Türkiye bugün kahramanlarını uğurluyor. Irak'ın kuzeyinde, Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmadan 5 askerin acı haberi geldi. Şehit ateşi Ankara, Antalya, İzmir, Hatay ve Malatya'ya düştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 14:35

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 1

Er Celal Tekedereli, Uzman Çavuş Onur Doğan, Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya.

5 silah arkadaşı görev yerlerinde omuz omuzaydılar.

Operasyon bölgesinde, birlikte bu pozu verdiler.

5 silah arkadaşı Irak'ın kuzeyinde, terörislerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 2

Şehitler için ilk tören 'de yapıldı. 

5 askerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderildi. 

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 3

Uzman Çavuş Bican Kapılay, 25 yaşındaydı.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 4

Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 5

Şehidin annesi Sevinç Kapılay (ortada) ayakta durmakta güçlük çekti.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 6

Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli de 25 yaşındaydı.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 7

Tekedereli'nin cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 8

24 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Doğan üç ay önce nişanlanmıştı. Seneye düğünü olacaktı.

Üç çocuklu ailenin en küçüğüydü.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 9

Doğan'ın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu.

Şehit evinin bulunduğu sokağa, komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. 

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 10

Teğmen Abdulkadir Güler, 28 yaşında bekardı. 

Şehit haberi Antalya'daki yakınlarına askeri yetkililerce verildi.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 11

Evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Teğmen Güler'in cenazesi Antalya Uncalı Şehitliği'nde defnedilecek.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 12

Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya 28 yaşındaydı.

Şehit Uzman Çavuş nişanlıydı. Bu yaz düğünle evlenecekti.

Pençe-Kilit şehitlerine veda - 13

Şehit Hüseyin Cankaya memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.

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