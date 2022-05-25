Pençe-Kilit şehitlerine veda

Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli de 25 yaşındaydı.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.