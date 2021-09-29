Pencerede can pazarı: Annesini son anda yakaladı

Erzurum'da ikinci kattaki evlerinin penceresinden atlamak isteyen kadını oğlu son anda yakaladı. İtfaiye gelene kadar oğlunun beline sardığı çarşafla pencereden sarkmış halde bekleyen kadının psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

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DHA 29.09.2021 - 14:05

Erzurum'un Aziziye ilçesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan Ömer Kamber, psikolojik sorunları olan annesini evde bırakıp bir süreliğine dışarı çıktı. Kamber, eve döndüğünde annesinin pencereden atlamak üzere olduğunu görüp, koşarak son anda onu yakaladı.

EKİPLER GELENE KADAR ANNESİNİ TUTTU Bağırıp komşularından yardım isteyen Kamber, itfaiyeye haber verilmesini istedi. O sırada eline geçirdiği çarşafı pencereden sarkan annesinin beline sarıp tutarak ekipler gelene kadar bekledi.

İtfaiye ekipleri, adrese gelince, binanın önüne hava yastığı açtı. Yangın merdiveniyle pencereye ulaşan ekipler, anne Yeter Kamber'i alıp indirdi. Sağlık ekipleri de yaşlı kadına hemen müdahale etti.

İTFAİYE KURTARDI Merdivenden inen Ömer Kamber, daha sonra da hastaneye gitmemek için direnen annesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ikna etti. Yeter Kamber, oğluyla birlikte ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

''TEDAVİYİ KABUL ETMİYOR'' Erzurum'da elektrik teknisyeni olan Ömer Kamber, annesinin hastalığı nedeniyle evlenmediğini söyledi. Kamber, 7 sene önce göreve başladığında yanına getirdiği annesinin, yıllardır psikolojik sorunu olduğunu ve rahatsızlığının son bir haftada arttığını belirtti.

Annesinin hasta olduğunu kabul etmediği gibi tedaviye de izin vermediğini söyleyen Kamber, ''Evden yarım saatliğine çıkmıştım, döndüğümde hastaneye gidecektik. Eve döndüğümü kapının sesinden anlayınca kendini camdan atmak istedi. Tam o arada yakalayarak beline doladığım çarşafla itfaiye ekipleri gelene kadar tuttum'' diye konuştu.

Annesinin tedavisi için ilgili kurumlarla temasa geçtiğini söyleyen Kamber, bir an evvel tedavisinin başlatılması gerektiğini belirtti.

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