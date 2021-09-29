Pencerede can pazarı: Annesini son anda yakaladı

DHA 29.09.2021 - 14:05 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 14:10
Bağırıp komşularından yardım isteyen Kamber, itfaiyeye haber verilmesini istedi. O sırada eline geçirdiği çarşafı pencereden sarkan annesinin beline sarıp tutarak ekipler gelene kadar bekledi.
Merdivenden inen Ömer Kamber, daha sonra da hastaneye gitmemek için direnen annesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ikna etti.
Yeter Kamber, oğluyla birlikte ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Annesinin tedavisi için ilgili kurumlarla temasa geçtiğini söyleyen Kamber, bir an evvel tedavisinin başlatılması gerektiğini belirtti.