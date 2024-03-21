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Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye başkanı kimdir? Pendik Belediye başkan adayları

Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye Başkanı kimdir? Pendik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Pendik Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Pendik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Pendik yerel seçim sonuçları..

Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye başkanı kimdir? Pendik Belediye başkan adayları - 1

PENDİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Pendik Belediyesini 218.042 alınan oy ve %54.76 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Cin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%54.76
  • CHP%41.27
  • Saadet Partisi%2.83
  • DSP%0.44
  • BTP%0.28
  • Vatan Partisi%0.24
  • Diğer%0.18

TÜRKİYE HABERLERİ

Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye başkanı kimdir? Pendik Belediye başkan adayları - 2

PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin Kimdir?

1966 yılında Sakarya’da dünyaya geldi.

İlkokulu Sakarya’da, ortaokulu Pendik’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya’da yaptı.

Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik’te mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu.

Türkiye’nin en zor, en çalkantılı dönemlerinde; daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle başlayan siyasi yaşamında, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi’nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak ilçemize hizmet etti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan AK Parti’de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yedi yıl devam eden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde;

• 1. Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği

• Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

• Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

• Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği

• 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana Pendik’imizin yerel ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneğinde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Milletimizin teveccühüyle 31 Mart 2019’da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve üç kız çocuk babasıdır.

Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye başkanı kimdir? Pendik Belediye başkan adayları - 3

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET CİN
  • SÜLEYMAN TARIK BALYALI
  • ÜMİT DEMİR
  • URAS KARADENİZ
  • SÜLEYMAN TURAN
  • ADEM KARSLI
  • KAĞAN TANGÖR
  • FARUK CAN YILDIZ
  • FAHRETTİN KARAKURT
  • FATMA ALTUN
  • SİBEL DEMİRDİŞ
  • KÜRŞAT DAĞ
  • ENES EMRE AYDIN
  • MURAT KELEŞ
  • BERK OLÇUM BİLGİN
  • CEMAL ÇOBAN
  • ERDAL ALMALI
  • KIVANÇ KUMANOĞLU
  • BURHAN DAĞ
  • YÜCEL YÜCE
  • ALEMDAR KURTOĞLU
  • MUSTAFA YILMAZ
  • İSMAİL HASKUL
  • MEVLÜT USTA
Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye başkanı kimdir? Pendik Belediye başkan adayları - 4

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