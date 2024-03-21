Pendik Belediyesi hangi partide? Pendik Belediye başkanı kimdir? Pendik Belediye başkan adayları

PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin Kimdir?

1966 yılında Sakarya’da dünyaya geldi.



İlkokulu Sakarya’da, ortaokulu Pendik’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya’da yaptı.



Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik’te mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu.



Türkiye’nin en zor, en çalkantılı dönemlerinde; daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle başlayan siyasi yaşamında, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi’nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.



1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak ilçemize hizmet etti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan AK Parti’de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.



Yedi yıl devam eden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde;



• 1. Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği



• Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı



• Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı



• Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği



• 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini ifa etti.



Pendikspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana Pendik’imizin yerel ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneğinde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.



Milletimizin teveccühüyle 31 Mart 2019’da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.



Evli ve üç kız çocuk babasıdır.