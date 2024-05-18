Pendik'te cip ve ticari araç çarpıştı

Kaza, Pendik’te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ayşe Ilgın S. kontrolündeki bir cip ile aynı yönde seyir halinde olan Ramazan A. yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.