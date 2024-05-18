Pendik'te cip ve ticari araç çarpıştı
Pendik’te seyir halinde olan bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki beton bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Pendik’te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ayşe Ilgın S. kontrolündeki bir cip ile aynı yönde seyir halinde olan Ramazan A. yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.