Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı saldırı

Haberler - NTV Haber - DHA 02.05.2022 - 13:06
Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları dün U14 Ligi'nde karşı karşıya geldi. İddiaya göre, maç 1-1 devam ederken seyirciler arasından bir kişi torpil patlattı.
Öfkelenen Pendik Sahilspor taraftarları, maçı izleyen yaşı küçük çocukları bir anda dövmeye başladı.
Çocuklar, saldırıdan kurtulmak için stadın dışına çıktı. Aracından silahını alan bir saldırgan ise havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Fatih Topçu, olayı şöyle anlattı:
"Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk.
Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler.''
Başka bir saldırgan ise elindeki satırı etrafa savurdu. Çocuklar öfkeli taraftarların sopalı ve kesici aletlerle saldırısı sonucu yaralandı.
Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından dövüldü. Tedavi altına alınan yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Yaralanan Deniz Efe Seven, "Burada maç izlerken üç, dört kişi geliyor. Durduk yerde torpil atıyorlar. Bize saldırmaya çalışıyorlar. Biz de kaçarken aşağı tarafta tutuyorlar. Bıçaklarla, satırlarla geliyorlar, sopayla dövüyorlar. Arkadaşlarımız falan hep yaralı, kolları hep kesik'' diye konuştu.