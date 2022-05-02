Pendik'te çocukların maçında satırlı silahlı saldırı

Fatih Topçu, olayı şöyle anlattı:

"Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk.

Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler.''