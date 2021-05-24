Pendik’te havuz başında maskesiz ve mesafesiz parti

Pendik’te bir grup sokağa çıkma kısıtlamasında bir otele ait havuz başında DJ eşliğinde, maskesiz ve mesafesiz parti düzenledi. Corona virüse davetiye çıkarılan parti havadan da görüntülendi. Pendik’te sosyal medya üzerinden örgütlenip bir otelde toplanan onlarca kişi, corona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenledi. Tedbirlere uymayan kişilerin havuz başında müzik eşliğinde eğlendiği anlar kameraya yansıdı. Etkinlik, otele giriş yapan şahıslar tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirlere uymadıkları görüldü.