Pendik'te okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürdü ardından kendi kafasına ateş etti!

Bir kadın cinayeti haberi de İstanbul Pendik'ten geldi. Servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.'yü silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürdü ardından kendi kafasına ateş etti! - 1

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı.

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Pendik'te okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürdü ardından kendi kafasına ateş etti! - 2

Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

Pendik'te okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürdü ardından kendi kafasına ateş etti! - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendik'te okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürdü ardından kendi kafasına ateş etti! - 4

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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