Pendik'te okul servisinde cinayet: Sevgilisini öldürdü ardından kendi kafasına ateş etti!
Bir kadın cinayeti haberi de İstanbul Pendik'ten geldi. Servis şoförü B.K., okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö.'yü silahla başından vurarak öldürdü. Ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı.
Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
Servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı.