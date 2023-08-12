Pendik’te siyanür içen adam hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Pendik ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan bir kişi, siyanür içti.

Olay, Kaynarca Mahallesi’ndeki Aydınlı Caddesi üzerinde yer alan bir çay ocağında meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı.