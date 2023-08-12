Pendik’te siyanür içen adam hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Pendik ilçesinde çay ocağı işleten ismi öğrenilemeyen bir kişi siyanür içti. Fenalaşan adam, çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te siyanür içen adam hastaneye kaldırıldı - 1

İstanbul’un Pendik ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan bir kişi, siyanür içti.

Olay, Kaynarca Mahallesi’ndeki Aydınlı Caddesi üzerinde yer alan bir çay ocağında meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı.

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Pendik’te siyanür içen adam hastaneye kaldırıldı - 2

Kısa bir süre sonra adam bayıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.

Pendik’te siyanür içen adam hastaneye kaldırıldı - 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen adam sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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