Pendik’te tekne yangını

Pendik’te bir teknede yangın çıktı. İtfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Pendik’te tekne yangını - 1

Pendik'te teknede çıkan yangın itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

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Pendik’te tekne yangını - 2

Pendik Marina'da bağlı olan 11 metre uzunluğundaki "Asya K" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Pendik’te tekne yangını - 3

Yangının marinada bağlı diğer teknelere sıçramaması için marina görevlileri tarafından yanan tekne, küçük botlarla ittirilerek açığa alındı.

Pendik’te tekne yangını - 4

Açıktaki tekneye ilk müdahaleyi deniz polisi yaptı.

Pendik’te tekne yangını - 5

Daha sonra kıyıya doğru getirilen teknedeki yangın, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.

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