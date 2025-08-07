"Pepino Samsun'da olmaz" dediler: 50 farklı ülkeden topladı, bahçesinde 100 ton üretip sattı

"Kırmızı domates, Türkiye haricinde tüketilmiyor, ben de renkli domates üretiyorum"



Türkiye'de tüketilen kırmızı domatesin Amerika ve diğer kıtalarda rağbet görmediğini ve kendisi de renkli domatesler ürettiğini dile getiren Albayrak, "Tarlamda ayrıca renkli domatesler var. Dünyada 4 bin domates çeşidi var. Domates, mısır ve patates gibi ürünler, vatanımıza Amerika'dan geldi. Anadolu'ya o zaman sadece kırmızı domates gelmiş. Avrupa haricinde Amerika'da kırmızı domates bulamazsınız. Çünkü kırmızı domates oralarda kıymetli değil. Mor ve siyah domates yetiştirip, onları tüketiyorlar. Mor, kahverengi, siyah domateslerin lezzeti kırmızıya göre daha iyi. Sağlık açısından da daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çünkü renkli sebze ve meyvelerin sağlık açısından kansere daha iyi geldiği ifade ediliyor. Bu renkli domatesleri kendim kabuğu ile tüketiyorum. Çünkü vitamini kabuğunda. Ayrıca farklı olan ürünleri yetiştirmeyi tercih ediyorum. Herkeste olan ürünler zaten vatandaşlar tarafından yetiştiriliyor" şeklinde konuştu.





