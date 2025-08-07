"Pepino Samsun'da olmaz" dediler: 50 farklı ülkeden topladı, bahçesinde 100 ton üretip sattı
Samsun'da yaşayan bir emekli öğretmen, 50 farklı ülkeden topladığı 200 çeşit meyve-sebze ile tropikal bahçe oluşturdu. Anavatanı Amerika, Çin, Rusya ve Avustralya olan onlarca meyve ve sebzeyi Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştiren üretici, ‘olmaz' denilen birçok ürünü yetiştirip, tohumlarını da geleceğe saklıyor.
Yurt dışında görev yaptığı yerlerde gördüğü meyve ve sebzeler dikkatini çeken 73 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, görev yaptığı ve gezdiği yabancı ülkelerde gördüğü ürünlerin tohumlarını getirerek Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı.