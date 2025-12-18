"Per/10" şebekesine operasyon! Milyonluk vurgun ağı çökertildi

Daha sonra yurtdışından getirdikleri aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek sözde tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin, araçları sahte belgelerle üçüncü kişilere sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri otobüsleri ise, parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları da tespit edildi.