Peri Masalı'ndan dev vurgun çıktı! Bolu'daki şato dolandırıcılığına 885 yıl hapis talebi

CAMİLER, TÜRK HAMAMLARI, GÜZELLİK MERKEZLERİ...

İddianamede, Mudurnu'daki 732 lüks şato villa içeren Burj Al Babas projesinin şato tipi konutlar olarak tasarlandığı, 2014 yılında lansmanı yapılan projenin kamuoyuna Türkiye'nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı belirtildi.

Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlarla donatılmış devasa bir tesis vadedildiği, her biri yaklaşık 325 metre kare olan bu villaların mavi kuleleri, spiral merdivenleri ve lüks iç dekorasyonu olacağı anlatıldı.

Böylece alıcılara bir peri masalı yaşam tarzı sunulacağının ifade edildiği, projenin tanıtım faaliyetlerinde projenin bölgeye ve yatırımcılara kazandıracaklarının vurgulandığı, lansman sırasında yapılan satış sunumunun kendi şatonuzu satın alma hayalini cazip fiyatlarla gerçekleştirilebileceği teması etrafında olduğu kaydedildi.

ŞİKAYETÇİLER ARASINDA KUVEYTLİ İŞ İNSANI DA VAR

İddianamede yer verilen MASAK raporlarında, projenin başladığı 2014'ten 2018'e kadar projeyi yürüten şirketlere bin 41 ayrı işlemde toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi olduğu ve para yatıranların tamamının Kuveytli iş insanları olduğu vurgulandı.

İddianamede, projenin tamamlanamadığı ve 59 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.