Peri Suyu'ndan gelen doğal suyla yetişiyor: 800 dekar alana ekildi, üretici sayısı 100'e çıktı
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde köylere geri dönüşler sayesinde tescilli horoz kuru fasulyesinin üretimi her geçen yıl artıyor. Peri Suyu'ndan gelen doğal su ile yetiştirilen horoz çeşidi kuru fasulye, asırlık ata tohumundan üretiliyor.
Yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyenin 2021 yılında coğrafi işaret tescili almasının ardından üretim ve verimin artması için devlet tarafından çiftçilere destekler sunuluyor.
Kaymakamlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilerin toprağını işlemesi adına yaptığı çalışmalar sonucunda da köylerine geri dönen vatandaşlar, tescilli horoz kuru fasulyesinin üretimini yapıyor.
İlçeye bağlı Dinarbey, Elmalı, Kaboğlu, Güzgülü, Eskibalta, Karapolat, Yeşilgöl ve Kabayel köylerinde geri dönüşler sayesinde kuru fasulyenin üretimi arttı.