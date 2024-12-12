Peri Suyu'ndan gelen doğal suyla yetişiyor: 800 dekar alana ekildi, üretici sayısı 100'e çıktı

"İMKANI OLAN HERKES MEMLEKETİNE GELİP ÜRETİM YAPSIN"

Aydın'da 50 yıl yaşadıktan sonra ailesiyle ilçeye bağlı Dinarbey köyüne dönen 65 yaşındaki Alişan Açığ da köyünde fasulye üretimi yaptığını belirtti.



Sakin olan köyünde stresten uzaklaştığını ifade eden Açığ, şöyle devam etti:



"Torunlarım memleketini bilsinler, unutmasınlar istedim. Buranın kendine has bir yaşam şekli, töreleri, kültürü var. En azından bu kültürü de geleceğe taşısınlar, en büyük amacım bu. Bu yılki üretimimiz beklentimize cevap verdi. Bu sene oldukça iyiydi. İmkanı olan herkes memleketine gelip üretim yapsın. Neden araziler boş kalsın?"



Üretici Seral Açığ da köyden Aydın'a gelin gittiğini, sonra yeniden köylerine dönüş yaparak kuru fasulye üretimine başladıklarını söyledi.



Bu yıl çok güzel ürün elde ettiklerini dile getiren Açığ, "Mutluyuz burada. Herkes kendi coğrafyasına gelsin üretim yapsın. Gerçekten güzel bir şey, toprakla uğraşmak ve üretim yapmak. Gelmek isteyen herkes memnun kalır, mutlu olur çünkü kendi işini yapmak kadar güzel hiçbir şey yoktur. İşimizin patronuyuz." ifadelerini kullandı.



Çiftçi Akif Açıkyer de üretimi her yıl artırmayı hedeflediklerini anlatarak, devletin yüzde 75 hibe ile verdiği damlama sistemi sayesinde bu yıl verimin daha da arttığını bildirdi.



44 yaşındaki üretici Fatma Açıkyer de fasulyenin pişirilmesinin çok rahat olduğunu kaydederek, "Çok erken pişiyor. Herkese tavsiye ederiz." dedi.