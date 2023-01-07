Peribacalarına gelen dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen: Burada benden daha uzunu var

En çok görmek istediği yerlerin başında Kapadokya olduğunu söyleyen Sultan Kösen, "İlk kez Kapadokya’ya geliyorum. Kapadokya’yı sürekli gelip görmek istiyordum. Bu güne nasip oldu. Kapadokya’yı çok seviyorum. Özellikle Mardin’e benzetiyorum. Ben okula hiç gitmedim ama çocuklara her fırsatta destek veriyorum. Okumak çok güzel bir şey. Herkes okusun, çalışsın, başarılı olsun" dedi.