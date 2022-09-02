"Perili Köşk" icradan satıldı

RAGIP PAŞA KÖŞKÜ'NE NEDEN PERİLİ KÖŞK DENİYOR?

Söylentilere göre Ragıp Paşa'nın çocukları mirasına sahip çıkmadığı için, köşk defalarca el değiştirmiş. Bir dönem Sıtkı Çiftçi'ye ait olan köşk, çeşitli nedenlerle kullanılsa da günümüzde tamamen bakımsız halde, insanların perili olduğunu düşündüğü bir yapı haline gelmiş.