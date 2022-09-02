"Perili Köşk" icradan satıldı

İstanbul Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe",  "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk"  gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı olan Türkiye İş Bankası tarafından 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 13:11

"Perili Köşk" icradan satıldı - 1

Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda gerçekleştirilen açık artırmaya sadece alacaklı olan İş Bankası katıldı.

"Perili Köşk" icradan satıldı - 2

Geçen mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkarılan köşk, açık artırma usulüyle 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankasına satıldı.

"Perili Köşk" icradan satıldı - 3

Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.

"Perili Köşk" icradan satıldı - 4

MAHKEME KARARI

Mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti.

"Perili Köşk" icradan satıldı - 5

Bu doğrultuda, 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.

"Perili Köşk" icradan satıldı - 6

RAGIP PAŞA KÖŞKÜ NE ZAMAN YAPILMIŞTIR?

Ragıp Paşa Köşkü İstanbul Caddebostan'da bulunan köşktür. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından 1906 yılında August Jasmund'a yaptırılmıştır.

"Perili Köşk" icradan satıldı - 7

RAGIP PAŞA KÖŞKÜ'NE NEDEN PERİLİ KÖŞK DENİYOR?

Söylentilere göre Ragıp Paşa'nın çocukları mirasına sahip çıkmadığı için, köşk defalarca el değiştirmiş. Bir dönem Sıtkı Çiftçi'ye ait olan köşk, çeşitli nedenlerle kullanılsa da günümüzde tamamen bakımsız halde, insanların perili olduğunu düşündüğü bir yapı haline gelmiş.

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