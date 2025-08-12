Perseid meteor yağmuru 2025 tarihi: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir?
Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Perseid meteor yağmuru, 2025 yılında da etkileyici bir görsel şölen sunacak. Her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar devam eden bu doğa olayı, en yoğun ve parlak anlarını bugün ve yarın gece yaşayacak. Perseid’ler, saatte ortalama 60-100 meteor geçişiyle yılın en dikkat çekici meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu etkileyici meteor yağmuru, Samanyolu’nun en parlak ve en aktif meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir?
Perseid meteor yağmuru, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında dünyamızın, Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinden geçen göktaşı parçacıkları ile karşılaşması sonucu meydana gelir. Bu parçacıklar atmosferimize girdiğinde yüksek hızla sürtünerek parlak ışık çizgileri yani "yıldız kayması" olarak gözlemlenir. Perseidler, özellikle 11-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapar ve saatte 60-100 meteor görebilme imkanı sunar.