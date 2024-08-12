Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı
Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru, bu yıl da geceyi aydınlattı. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nden yakalanan görüntüler eşsiz manzaralara sahne oldu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.