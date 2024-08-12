Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı

Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru, bu yıl da geceyi aydınlattı. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nden yakalanan görüntüler eşsiz manzaralara sahne oldu.

Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 1

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 2

Şehrin ışıklarından uzak bir noktada bulunması nedeniyle astrofotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu.

Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 3

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.

Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 4
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 5
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 6

KÜTAHYA'DA "PERSEİD METEOR YAĞMURU"

Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 7
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 8
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı - 9

Perseid meteor yağmuru 11 Ağustos'u 12'sine bağlayan gece başladı.

NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteorlar için saatte yaklaşık 100 meteor beklediğini açıklamıştı. 

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