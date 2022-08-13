Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.