Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen 2022 Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin birçok kentinden izlenebildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.08.2022 - 05:25

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 1

Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir.  

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.

Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor.

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 2

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın  arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. 

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor. 

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 3

İşte 'den meteor yağmuru manzaraları...

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 4

İSTANBUL

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 5

SAMSUN

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 6

ANKARA

Perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturdu - 7

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