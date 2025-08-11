Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Samanyolu'nun en parlak hali olarak kabul ediliyor
Yaz aylarının en gözde gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzü meraklılarını büyülemeye hazırlanıyor. Her yıl ağustos ayında yaşanan bu etkileyici meteor yağmuru, Samanyolu’nun en parlak ve en aktif meteor yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru 2025 yılında ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte perseid meteor yağmurunun yağacağı tarih.
Perseid meteor yağmuru, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos ortası arasında dünyamızın, Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinden geçen göktaşı parçacıkları ile karşılaşması sonucu meydana gelir. Bu parçacıklar atmosferimize girdiğinde yüksek hızla sürtünerek parlak ışık çizgileri yani "yıldız kayması" olarak gözlemlenir. Perseidler, özellikle 11-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapar ve saatte 60-100 meteor görebilme imkanı sunar.