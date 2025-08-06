Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseid meteor yağmuru, 2025’in en yoğun göktaşı yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor ve gece gökyüzüne bakmak için harika bir sebep sunuyor. Bu meteor yağmuru, ideal koşullar altında saatte 100’e kadar meteorla, en yüksek meteor oranlarından birine sahip olmasıyla biliniyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1

Perseid meteor yağmuru, 2025’in en yoğun göktaşı yağmurlarından biri ve gece gökyüzüne bakmak için harika bir sebep. Bu meteor yağmuru, saatte 100’e kadar meteor oranıyla – tamamen mükemmel koşullar altında – biliniyor.

Ayrıca, meteor yağmurunu şafaktan önceki saatlerde izlemek için erken kalkarsanız, başka bir gök olayıyla da karşılaşabilirsiniz. 13 Ağustos’ta, Ay’dan sonra gece gökyüzündeki en parlak iki cisim olan Jüpiter ve Venüs, yılın en yakın geçişini yapacak.

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Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru 2025'te Türkiye’den rahatlıkla izlenebilir. Ülkemiz, Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için ideal bir gözlem bölgesidir. Özellikle kırsal ve az ışık kirliliği olan bölgelerde (örneğin Kapadokya, Nemrut Dağı, Saklıkent, Uludağ gibi) gözlem kalitesi oldukça yüksektir.

Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 3

Meteor yağmurunun en etkili izlenme saatleri gece yarısından itibaren şafağa kadar (00:00–04:00) olan süredir. 20:00–00:00 saatleri iyi başlangıçtır, ancak radyant tam olarak yükselmeyebilir.

En aktif saatler: 00:00 – 05:00 civarı, özellikle 02:00–04:00 saatleri arası meteor yoğunluğu yüksektir

Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? - 4

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında etkin olacak, en yoğun dönemi ise 12/13 Ağustos gecesine denk gelecek.

En fazla meteoru bu tarihte görmeyi bekleyebilirsiniz. Ancak bulutlu hava ya da programınız nedeniyle zirve gününü izleyemezseniz, 9-15 Ağustos tarihleri arasında da oldukça iyi bir gösteri izleyebilirsiniz.

Perseid’leri izlemek için en iyi zaman gece yarısından, şafaktan yaklaşık bir saat öncesine kadardır. Bu saatler sizin için çok geç (ya da erken) ise, akşam saatlerinde de bazı meteorları görebilirsiniz.

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