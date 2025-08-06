Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında etkin olacak, en yoğun dönemi ise 12/13 Ağustos gecesine denk gelecek.



En fazla meteoru bu tarihte görmeyi bekleyebilirsiniz. Ancak bulutlu hava ya da programınız nedeniyle zirve gününü izleyemezseniz, 9-15 Ağustos tarihleri arasında da oldukça iyi bir gösteri izleyebilirsiniz.



Perseid’leri izlemek için en iyi zaman gece yarısından, şafaktan yaklaşık bir saat öncesine kadardır. Bu saatler sizin için çok geç (ya da erken) ise, akşam saatlerinde de bazı meteorları görebilirsiniz.