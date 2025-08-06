Perseid meteor yağmuru yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?
Perseid meteor yağmuru, 2025’in en yoğun göktaşı yağmurlarından biri olarak kabul ediliyor ve gece gökyüzüne bakmak için harika bir sebep sunuyor. Bu meteor yağmuru, ideal koşullar altında saatte 100’e kadar meteorla, en yüksek meteor oranlarından birine sahip olmasıyla biliniyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?
Perseid meteor yağmuru, 2025’in en yoğun göktaşı yağmurlarından biri ve gece gökyüzüne bakmak için harika bir sebep. Bu meteor yağmuru, saatte 100’e kadar meteor oranıyla – tamamen mükemmel koşullar altında – biliniyor.
Ayrıca, meteor yağmurunu şafaktan önceki saatlerde izlemek için erken kalkarsanız, başka bir gök olayıyla da karşılaşabilirsiniz. 13 Ağustos’ta, Ay’dan sonra gece gökyüzündeki en parlak iki cisim olan Jüpiter ve Venüs, yılın en yakın geçişini yapacak.