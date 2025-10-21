Perşembe gününe dikkat! İki şehirde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul ve Ankara'da üç gün boyunca aralıklı sağanaklar etkili olacak. Perşembe günü Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde aralıklı sağanak geçişleri görülecek.