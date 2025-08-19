Personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi sonuçları bekleniyor

Adalet Bakanlığı bu yıl toplam 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. İlk aşamada 1.500 zabıt katibi, 3.172 infaz ve koruma memuru (gardiyan) 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personel alımı yapılacak. İnfaz koruma memuru alımlarında personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Öğrenim düzeyine göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınava davet edilecek infaz koruma memuru adayları cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek.