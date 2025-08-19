Personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi sonuçları bekleniyor

Adalet Bakanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla toplam 5 bin personel alımı gerçekleştiriyor. Özellikle en fazla yerleştirme yapılacak zabıt katibi ve infaz koruma memuru sonuçları beklenmeye başlandı. Adalet Bakanlığı bünyesine ayrıca hemşire, teknisyen, destek personeli alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşirken müracaat eden adaylar sonuçlara odaklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için öngörülen tarih belli oldu.

Adalet Bakanlığı bu yıl toplam 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. İlk aşamada 1.500 zabıt katibi, 3.172 infaz ve koruma memuru (gardiyan) 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personel alımı yapılacak. İnfaz koruma memuru alımlarında personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Öğrenim düzeyine göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınava davet edilecek infaz koruma memuru adayları cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihlerinde tamamlandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 3.500 personel alımı yapılacak. 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3.500 personel alımı gerçekleştirilecek.

Sınavlara katılacak adayların en geç Ağustos ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

