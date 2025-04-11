Pertek Kalesindeki sular çekildi: Askeri nizamiye gün yüzüne çıktı

İncelendiği üzere buranın kaleye çıkış yolu olduğu için Nizamiye olduğu kanaatindeyiz. Su çok nadir çekildiği için uzmanlar tarafından inceleme yapılmadı. Zira bu yol açılıyor ama bu eser pek açığa çıkmıyor. Dolayısıyla esas ne amaçlı olduğunu dair kesin bir şey söylememekle beraber Nizamiye girişi olduğu kanaatindeyiz. Çünkü diğer tarafta açık bir pencere, gözetleme yeri gibi yer var" şeklinde konuştu.



