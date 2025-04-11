Pertek Kalesindeki sular çekildi: Askeri nizamiye gün yüzüne çıktı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde yer alan tarihi Pertek Kalesinin su altında kalan bölümleri, su seviyesinin düşmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan yapılardan biri olan nizamiye girişinin, kaleye ulaşımın sağlandığı önemli bir nokta olduğu düşünülüyor.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan tarihi Pertek Kalesinin uzun yıllardır su altında kalan bölümleri, su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Keban Baraj Gölünün suları altında kalan yapının, kaleye girişin sağlandığı nizamiye olduğu tahmin ediliyor.