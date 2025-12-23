Peruk ve lens takarak eşine saldırdı. Suçu ChatGPT'ye attı
23.12.2025 09:51
AA
İzmir’de boşanma aşamasındaki eşine peruk ve kontak lens takarak saldırdığı öne sürülen sanık, suçlamaları reddederek ChatGPT'nin yuvasını yıktığını iddia etti.
İzmir'in Karşıkaya ilçesinde yaşayan Neyir Gizem Yılmaz (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Halim Yılmaz'ın (41) peruk ve kontak lensli olarak evine geldiğini ve zorla içeri girip kendisini darp ettiğini öne sürdü. Kadının şikayeti üzerine polislerce gözaltına alınan Halim Yılmaz tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının ardından Halim Yılmaz hakkında 24 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"HER YERDE KAMERA VARKEN NEDEN YAPAYIM?"
İddianamede, ifadesi yer alan şüpheli Yılmaz, olay günü eşinin sokağına ya da evine gitmediğini, tehdit ve harekette bulunmadığını öne sürdü.
Karısının söylediklerinin hayal ürünü veya kurgu olduğunu iddia eden Yılmaz, "Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Günümüz dünyasında her yerde kamera varken neden böyle bir şeye kalkışayım?" savunmasını yaptı.
"CHATGPT YUVAMIZI YIKTI"
Halim Yılmaz, karısının ChatGPT'ye "Eşim beni aldatıyor mu?" şeklinde sorular sorduğunu, yapay zekanın verdiği cevaplarla da aldatıldığını öne sürüp yuvalarını yıktığını iddia etti.
Şüpheli Yılmaz, "Eşimin psikolojisinin normal olmadığını düşünüyorum. Eşim aşırı dizi ve film izlemekte, bunlardan etkilenmektedir. Sırf beni suçlamak adına figüran bile tuttuğundan şüphelenmekteyim." dedi.
PERUK VE LENS TAKARAK İÇERİ GİRDİ
Neyir Gizem Yılmaz ise apartmanda koyu siyah ve hafif uzun saçlı, yüzünün bir kısmını saçlarıyla kapatan, yaklaştığında mavi gözlü olduğunu fark ettiği bir kişiyi görünce evinin kapısını kapatmaya çalıştığını ancak bu kişinin kapıyı kapatmasını engelleyerek evine girdiğini anlattı.
Yılmaz, saldırganın havaların sıcak olmasına rağmen uzun ve kat kat kıyafetler giydiğini, mavi gözleri ve siyah saçlarıyla korkutucu bir görüntüsü olduğunu dile getirdi.
Başta tanıyamadığı saldırganın peruğu çıkarması ve yüzünü açması üzerine boşanma aşamasındaki eşi olduğunu anladığını söyleyen Yılmaz, "Kocamı, 11 yıldır birlikte olduğum insanı tanıyamadım. Başka birisi gibiydi. Masmavi gözleri ve siyah saçları vardı." dedi.
Yılmaz, eşinin peruğuyla garajdan kaçarken kamera kayıtları, iki şahit ve polis raporları olduğunu belirtti.
Şok halindeyken sakin kalmaya çalışarak saldırganı oyaladığını ve telefonunu açtığı anda Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastığını anlatan Yılmaz, eşinin ertesi gün yakalandığını, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldığını ve son duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını kaydetti.
"YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL ELDE EDİLDİ"
İddianamede, Neyir Gizem Yılmaz’ın 9 yaşındaki oğluyla yaşadığı, 10 yıllık eşi Halim Yılmaz’la çekişmeli boşanma sürecinin sürdüğü ve sanık hakkında verilen 3 aylık koruma kararının devam ettiği belirtildi.
Şüphelinin olay günü cebir ve tehditle konuta girerek fiziki şiddet uyguladığı, ölümle tehdit ettiği belirtilen iddianamede, müşteki beyanları, adli raporlar ve kolluk tutanaklarıyla suçlamalar için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi. Sanık hakkında 7 yıl 10,5 aydan 24 yıl 9 aya kadar hapis istendi.
İddianamenin kabulünün ardından kasım ayında başlayan yargılamada sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Dava 6 Mart 2026’ya ertelendi.
Neyir Gizem Yılmaz, saldırganın perukla eve girmeye çalıştığını, daha sonra bunun eşi olduğunu anladığını belirterek elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararına rağmen korktuğunu söyledi.