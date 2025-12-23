Peruk ve lens takarak eşine saldırdı. Suçu ChatGPT'ye attı

Halim Yılmaz, karısının ChatGPT'ye "Eşim beni aldatıyor mu?" şeklinde sorular sorduğunu, yapay zekanın verdiği cevaplarla da aldatıldığını öne sürüp yuvalarını yıktığını iddia etti.

Şüpheli Yılmaz, "Eşimin psikolojisinin normal olmadığını düşünüyorum. Eşim aşırı dizi ve film izlemekte, bunlardan etkilenmektedir. Sırf beni suçlamak adına figüran bile tuttuğundan şüphelenmekteyim." dedi.

PERUK VE LENS TAKARAK İÇERİ GİRDİ

Neyir Gizem Yılmaz ise apartmanda koyu siyah ve hafif uzun saçlı, yüzünün bir kısmını saçlarıyla kapatan, yaklaştığında mavi gözlü olduğunu fark ettiği bir kişiyi görünce evinin kapısını kapatmaya çalıştığını ancak bu kişinin kapıyı kapatmasını engelleyerek evine girdiğini anlattı.

Yılmaz, saldırganın havaların sıcak olmasına rağmen uzun ve kat kat kıyafetler giydiğini, mavi gözleri ve siyah saçlarıyla korkutucu bir görüntüsü olduğunu dile getirdi.

Başta tanıyamadığı saldırganın peruğu çıkarması ve yüzünü açması üzerine boşanma aşamasındaki eşi olduğunu anladığını söyleyen Yılmaz, "Kocamı, 11 yıldır birlikte olduğum insanı tanıyamadım. Başka birisi gibiydi. Masmavi gözleri ve siyah saçları vardı." dedi.

Yılmaz, eşinin peruğuyla garajdan kaçarken kamera kayıtları, iki şahit ve polis raporları olduğunu belirtti.

Şok halindeyken sakin kalmaya çalışarak saldırganı oyaladığını ve telefonunu açtığı anda Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastığını anlatan Yılmaz, eşinin ertesi gün yakalandığını, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldığını ve son duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını kaydetti.