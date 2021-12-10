Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Pet shop sahiplerine ellerindeki hayvanları satmaları için verilen sürenin ise son 7 ayına gelindi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı" dedi. Pet shop sahibi Ufuk Yardım ise bu durumun izdihama yol açacağını ve esnafın zor zamanlar yaşayacağını belirtti.

Haberler - DHA 10.12.2021 - 15:01

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 1

'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'te kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla birlikte pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 2

SÜRE 14 TEMMUZ 2022'DE DOLUYOR

Pet shoplara 1 yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak.

Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgilerini satıcı tarafından internete yüklenecek.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 3

Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti. Pet shop sahibi Ufuk Yardım ise esnaf için sürecin zor olacağını belirterek, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. 

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 4

"ESKİSİ GİBİ SATIŞLAR OLMAYACAK AMA KATALOGTAN SATIŞ YAPACAKLAR"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkanlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz" dedi.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 5

"CİNS DİYE BİNLERCE DOLARLIK HAYVAN ALMAYA GEREK YOK"

Bu durumun hayvanlar açısından çok büyük bir farklılık yaratmayacağını vurgulayan Şenpolat, "Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası.  Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok" diye konuştu.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 6

"ÇOK BÜYÜK İZDİHAM OLACAK"

Pet shop sahibi Ufuk Yardım, "Çok zor olacak. Çünkü bu kedi köpekleri barınaklara salanlar oradan sadece cins kedi köpekleri alıyorlar. Sokak kedi köpeklerini çok fazla arayan soran yok. Bu hayvanları sokağa salsalar olmaz. Belediyelerin barınakları var ama İstanbul'da 4 bin tane pet shop var, bu kadar kedi köpeğe bakacak belediye de yok. Çok büyük bir izdiham olur, hem kedi köpeklere yazık olur, hem esnaf arkadaşlara yazık olur. Bu kararı tekrar gözden geçirsinler" dedi.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 7

Ayrıca internet üzerinden illegal bir geçim kaynağı olacağını da söyleyen Yardım, "Kedi köpek satın alanlar için güvenli alım satım olmayacak. Şikayet edecekleri bir merci de olmayacak bu yüzden bunu da tavsiye etmiyoruz" sözlerini kullandı.

Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 8
Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER