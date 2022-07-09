Pet shoplarda hayvan satışı bitiyor

14 Temmuz'dan itibaren pet shoplarda kedi köpek satışı yapılamayacak. Geçtiğimiz yıl kabul edilen hayvanları koruma kanunuyla verilen 1 yıllık geçiş süresi doluyor. Pet shoplar, kedi ve köpekleri katalog ve internet üzerinden satabilecek.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber - DHA 09.07.2022 - 12:05

Pet shoplarda hayvan satışı bitiyor - 1

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle pet shoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları üzerinden ve katalog ile yapılacak.

Pet shoplarda hayvan satışı bitiyor - 2

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz'dan sonra denetimlerin sıklaştırılacağını, yasağa uymayanlara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Pet shoplarda hayvan satışı bitiyor - 3

Resmi Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları pet shoplarda yapılmayacak.

Pet shoplarda hayvan satışı bitiyor - 4

Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak.

Pet shoplarda hayvan satışı bitiyor - 5

Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

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